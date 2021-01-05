Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına 9 Ocak'ta başlayacak
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ilk devreyi 28 puan ve averajla 8. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculara 8 Ocak Cuma günü Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Takım, ertesi gün ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan Altınordu Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Doktor Raşit Şimşek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncunun izolasyon süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.
Şimşek, sakatlığı bulunan isimlerden Furkan Çil'in 10 Ocak'ta takıma katılacağını, fizyoterapistlerle çalışmalarını sürdüren Ufuk Budak'ın 25 Ocak'ta, Yiğithan Güveli'nin ise 29 Ocak'ta takımla idmanlara çıkmasını öngördüklerini belirtti.