Altınordu FK, Corendon Airlines’ın özel takım uçağıyla Adana’ya uçtu

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, geçtiğimiz sezon partnerlik anlaşmasına imza attığı Altınordu Futbol Kulübü’nün (FK) Adana seyahati için özel bir uçak tahsis etti.

Corendon Airlines açıklamasına göre, TFF 1. Lig’de 2020-2021 sezonuna başlayan Altınordu, 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Adanaspor’a konuk olacağı karşılaşma için Adana uçuşunu Corendon Airlines konforuyla yaptı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, "Geleceğe Uçuş Sponsoru" olduğu Altınordu FK için özel bir uçak tahsis eden Corendon Airlines, hem İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda hem de takım uçağında özel hazırlıklar yaptı.

Gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığı uçuş öncesinde Altınordu FK oyuncularının konforu için özel çalışmalar da yapıldı.



Uçuş öncesinde Corendon Airlines’ın Boeing 737-800 takım uçağı önünde poz veren oyuncular, gördükleri ilgiden ötürü Corendon Airlines ailesine teşekkür ettiler.

Futbolcular, Kovid-19 salgının sürdüğü bugünlerde deplasman seyahatini özel uçakla yapmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirttiler.





- Corendon Airlines U12 İzmir Cup’a da 2021 yılında destek verecek





Logosuyla birlikte Altınordu FK formalarında yer alan Corendon Airlines, U12 İzmir Cup’a da destek verecek.



2020 yılı başında Corendon Airlines ile Altınordu Futbol Kulübü’nü bir araya getiren sponsorluk anlaşması kapsamında Altınordu formalarında logosuyla birlikte yer alan Corendon Airlines, ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan U12 İzmir Cup’a da 2021 yılında destek verecek.



Altınordu Futbol Kulübü’nün geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayan bu anlaşma çerçevesinde Corendon Airlines, Altınordu FK altyapı takımlarının uluslararası turnuvalara katılımına da destek veriyor.



Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.



