Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti





İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Afjet Afyonspor'dan Ersel Aslıyüksek'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ersel Aslıyüksek'le iki yıllık sözleşme imzalandı.

Sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın Erzurum'da devam eden kampına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersel Aslıyüksek, 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını belirterek, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.