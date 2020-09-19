  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti
Spor

Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:30:54 -
Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Adana Demirspor'da forma giyen Emre Nefiz'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Nefiz, Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini belirtti. Altınordu'da gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi bir ekip oluşturduğu söyleyen Emre Nefiz, "Altınordu hedefleri ve projeleri olan bir yer. Burada hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım." ifadelerini kullandı.

Futbola Almanya'da başlayan Emre Nefiz, Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor'da forma giydi.

Altınordu, Emre Nefiz'den önce Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün'ü transfer etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı