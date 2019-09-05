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Altınordu Belediyesinden okullara özel ilgi

Altınordu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçe genelindeki eğitim kurumlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:43
Altınordu Belediyesinden okullara özel ilgi

Altınordu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçe genelindeki eğitim kurumlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.


‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, ‘Bütün Şehir Eşit Hizmet’ parolası ile ulaşımdan alt yapıya, temizlikten park bahçeye birçok alanda faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Eğitim alanındaki çalışmalara da büyük önem veren Altınordu Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okul bahçeleri ile çevresini temiz bir görünüme kavuşturmak, okul bahçelerini ağaçlandırmak ve oyun gruplarının bakımını yapmak için çalışmalarına hız verdi.


Çocukların daha güvenli, sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim almalarını hedefleyen Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitim kurumlarının bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik yapıyor.


Kentteki tüm okul bahçelerinin tertemiz bir hale gelmesi için mahalle mahalle çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri; cam, pet şişe, naylon gibi kirlilik oluşturan atıkları detay bir şekilde topluyor. Eğitim kurumlarına desteğini yıl boyunca sürdürecek olan Altınordu Belediyesi tüm birimleriyle periyodik olarak gerekli çalışmaları yapmak için program hazırlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:43
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