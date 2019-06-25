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Altınoran’dan Çatalhöyük’e inceleme gezisi

Adana Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği üyeleri Konya’nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük’e inceleme gezisi düzenledi.

25 Haziran 2019 Salı 10:21
Altınoran’dan Çatalhöyük’e inceleme gezisi

Adana Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği üyeleri Konya’nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük’e inceleme gezisi düzenledi.


Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Haluk Uygur, açtıkları Sanat Tarihi Atölyesi’ne katılan kursiyerlere, anlattıkları dersin pratiği için inceleme ve araştırma gezisinde bulunduklarını belirterek, “Sanat tarihi ağırlıklı bir gezi yaptık. Daha önce Şanlıurfa Göbeklitepe’ye de birlikte gitmiştik. Anadolu’da üç tane önemli nokta var. Bunun biri Göbeklitepe’dir. Göbeklitepe bilinen en eski ibadet yeridir. İkincisi ise Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük, dünyanın bilinen en eski şehridir. Nüfus o zaman 8 bine ulaşıyordu. Şuan bile nüfusu 8 bine ulaşana şehir veya kasaba deniliyor. Üçüncüsü ise Osmanye’de Karatepe’dir. Karatepe’de Anadolu’nun daha doğrusu dünyanın en eski uygarlığının Helen değil Hitit olduğunu ortaya çıkartan bir yerdir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:21
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