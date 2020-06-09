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Aktüel

Altınoluk çöplüğünde korkutan yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çöplükte çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:23:38 -
Altınoluk çöplüğünde korkutan yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çöplükte çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Stadyumu önündeki çöplükte çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Aşırı duman havayı kirletirken, gökyüzünü kapladı.


Yangın, Edremit Merkez Grup Amirliği ekipleri ile Altınoluk Müfreze ekiplerinin 4 saate yakın süren etkin müdahalesi ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Geçtiğimiz yıl da çöplük yangını yaşanan bu alanda yine yangınların başlaması, ’sabotaj mı’ sorusunu gündeme getirdi.

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