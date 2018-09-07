THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Altınlar Kuveyt Türk ve TMSF güvencesi altında

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Kuveyt Türk İstanbul’da Eylül ayı boyunca Altın Toplama Günleri’ne devam edecek.

07 Eylül 2018 Cuma 10:45
Altınlar Kuveyt Türk ve TMSF güvencesi altında

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için öncü çalışmalar gerçekleştiren Kuveyt Türk, İstanbul’da Eylül ayı boyunca Altın Toplama Günleri’ne devam edecek.

TMSF GÜVENCESİNDE

Bugün Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı Şubesi’nde yapılacak Altın Toplama Günleri ile vatandaşlar altınlarını Kuveyt Türk eksperlerine kontrol ettirme fırsatı bulacak. Kontrolün ardından cari veya altın hesabı olmak üzere belirlenen uygun hesaba yatırılacak altınlar bu sayede hem çalınma gibi risklere karşı güvende olacak hem de sahiplerine tasarruf ve kazanç sağlayacak. Kuveyt Türk’ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL’ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:45
  1. İstanbul
  2. Altın Toplama Günleri
  3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda düşüş devam ediyor
    1. Dolarda düşüş devam ediyor
    2. Aladağ'da 12 kişinin öldüğü yurt..
    3. Katar'dan 10 milyar dolarlık yatırım!
    4. Bunun adı soykırım
    5. Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı
    6. Sağlık Bakanlığından herkesi..
    7. Nafaka mağduriyetleri giderilecek
    8. FETÖ'den yargılanan rektör serbest..
    9. Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1..
    10. Irak'ta protestolar liman kapattırdı
    11. Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde..
    12. Cumhurbaşkanı talimatı verdi!..
    13. Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı
    14. Yerli helikopter uçuşa geçti
    15. İşsizlik maaşında 120 gün süresi..
    16. 2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma..
    17. Kocaeli'de operasyon: 800 kilo kokain..
    18. E devlet şifresi değiştirme
    19. Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1..
    20. "Uyanış" filminin yönetmeni Ali..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!