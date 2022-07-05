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Ekonomi Altınla ilgili flaş yorum geldi! "Hemen bunu yapın" deyip uyardılar
Ekonomi

Altınla ilgili flaş yorum geldi! "Hemen bunu yapın" deyip uyardılar

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle yatırımcıyı şoke eden altın yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 983 liraya yükseldi. Uzmanlar düşüşte kademeli alım yapılabileceği yönünde mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:21:00 -
Altınla ilgili flaş yorum geldi! "Hemen bunu yapın" deyip uyardılar

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle yatırımcıyı şoke eden altın, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 983 liraya yükseldi. Uzmanlar düşüşte kademeli alım yapılabileceği yönünde mesajlar verdi. İşte günün altın fiyatları...

Dün, ons altındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 977,5 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 983,55 lira seviyesinde işlem görüyor.

 

Gram altın, çeyrek altın

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 983,55 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.612 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

 

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.807,3 dolardan işlem görüyor.

Yön arayışı sürüyor

Analistler, dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında, altın fiyatlarının yön arayışının sürdüğünü söyledi.

 

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksleri'nin (PMI) takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

 

 

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