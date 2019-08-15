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Altınköy’de düğün var

100 yıl öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine tüm ayrıntılarıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde temsili köy düğünü düzenlenecek.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
Altınköy’de düğün var

100 yıl öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine tüm ayrıntılarıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde temsili köy düğünü düzenlenecek.


Tüm değerlerin eksiksiz olarak gerçekleştirileceği düğünde unutulmaya yüz tutmuş adetler yaşatılacak. Ankaralıların kurban bayramında aileleriyle beraber güzel zaman geçirmek için tercih ettikleri Altınköy Açık Hava Müzesi’nde geleneksel köy düğünü düzenlenecek. 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak geleneksel düğün, saat 11. 00’de kız ve erkek evinin önüne dualar eşliğinde Türk bayrağı asılmasıyla başlayacak. Damat ve arkadaşları odun kesme merasimini yerine getirerek, yapılacak olan düğün yemeği için davul zurna eşliğinde topladıkları odunları köy meydanına taşıyacak. Geleneklerin bir bir yerine getirileceği Altınköy’de, köy meydanında damat tıraşı yapılarak, çeyiz almaya çıkılacak.


Düğün yemeği ikram edilecek


Kız evinden alınan çeyizin erkek evine götürülmesi ile devam edecek olan etkinlikte, gelin ise at sırtında köy meydanına getirilecek. Testinin kırılacağı, yöresel halk oyunlarının oynanacağı düğünde ayrıca, misafirlere şerbet ikramı yapılacak. Unutulmaya yüz tutmuş tüm detayların yaşatılacağı etkinlikte, damat ve arkadaşlarının topladığı odunlarla yapılan düğün yemeği de saat 14.00’te tüm misafirlere ücretsiz olarak ikram edilecek.


"Gelenekleri yaşatacağız"


Unutulmaya yüz tutmuş tüm gelenekleri çeşitli etkinliklerle yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Atalarımızdan kalan tüm örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Ananelerimizin çocuklarımız tarafından da yaşatılması için etkinlikler düzenliyoruz. Altınköy’de yapılacak olan temsili düğün ile unutulan eski düğün ritüelleri de yaşatılacak. Çocuklar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi cumartesi günü Altınköy’e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
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