Altının zekatı nasıl hesaplanır? Altının zekatı hangi ayar üzerinden verilmelidir?

Zekatı kimler verir? Nisap, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı mahiyette yani kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

Altının zekatı nasıl hesaplanır?

Zekata tabi olma açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle altın hükmündedir. Buna göre farklı ayarda da olsa bütün altın çeşitleri tek başlarına veya diğer ayardaki altınlarla birlikte toplam ağırlıkları 80,18 grama ulaştığında, diğer şartları da taşıması hâlinde zekâta tabidir. Bu durumda farklı ayarlardaki altınların zekâtı, değerleri üzerinden hesaplanarak, % 2,5 oranında verilir.

Farklı ayarladaki altının zekatı nasıl verilir?

14 ayar altın ile 22 ayar altın içindeki has altın oranları aynı olmadığı için kuyumcular bunları ayrı ayrı hesap ederler. 22 ayar altın % 91,6 saf altını ifade etmektedir. 18 ayar altın %75; 14 ayar altın ise %58,5 oranında has altın içerir. Yani 1.000 gramlık 14 ayar altında has altın oranı 585 gram iken, 1.000 gramlık 22 ayarda has altın 916 gramdır. Zekatta da bu fark gözetilir. Her iki gruptaki altınlar ayrı ayrı hesaplanır. Toplam miktar paraya çevrilir ve bunun yüzde iki buçuğu zekât olarak verilir.