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Ekonomi Altının kilogramı geriledi! İşte son durum
Ekonomi

Altının kilogramı geriledi! İşte son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 898 bin liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 17:35:00 -
Altının kilogramı geriledi! İşte son durum

Altın piyasasında, en düşük 898 bin lira, en yüksek 910 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 898 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 370 milyon 762 bin 188,70 lira, işlem miktarı ise 1.507,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 370 milyon 762 bin 188,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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