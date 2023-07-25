Altının kilogramı düştü! Uzmanlar tarih verdi: Altın alım satımı, 2024 gram altın tahmini! Altın fiyatları

Altının Kilogramı Düştü!: Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 680 bin lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 706 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 647 milyon 186 bin 299,95 lira, işlem miktarı ise 5.118,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 8 milyar 665 milyon 810 bin 762,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son açıklamalarında altının piyasası hakkında konuştu. Altın hakkında son piyasa verilerine göre altının gelecek dönemlerde ne aşamaya geleceği hakkında tahminlerde bulundu. İslam Memiş açıklamalarında 2024 yılının ilk yarısında altının Türkiye’de değer konumunda nerede olacağına dair bilgiler paylaştı. Bu bilgiler ve İslam Memiş’in açıklamaları her zamanki gibi yatırımcılar tarafından dikkat çekti. İşte İslam Memiş’in açıklamalarının tüm detayları…

İslam Memiş altına dair yeni tahminlerde bulundu

Yaptığı piyasa tahminleri ile tanınan ve açıklamaları oldukça dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına dair yeni açıklamalarda bulundu. Altın piyasasındaki yükseliş ve dalgalanmaların hala devam etmesi altın yatırımcılarının olduğu kadar evliliğe hazırlık yapanların da takip ettiği bir mevzu haline geldi.

İslam Memiş son olarak 1.689 TL’den işlem görmeye başlayan altın hakkında yaptığı açıklamalarında; "Olumlu bir seyir beklemiyorum. Dolar tarafında en iyi rakam bugünkü şartlarda 26,60 lira. Yatırımcılar da düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Genel trend yukarı yönlü. Kısa vadede gram altın için 1800 TL direncini takip edeceğiz" dedi.

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İslam Memiş açıklamaları

İslam Memiş açıklamalarında ilerdeki tarihlerde direncinin takip edileceğini dile getirirken açıklamalarının devamında altının uzun vadede çok iyi bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Altının uzun vadede iyi bir yatırım aracı olduğunu vurgularken kazanç getirisi olarak ise borsanın altından şu sıralara daha iyi bir konumda olduğunu da açıklamalarında belirtiyor.

avazturk'ün derlediği haberde: İslam Memiş altının ileriki tarihlerde çıkacağını dile getirirken 1.750 TL'den altın yatırımı yapanlar için 2024'ün ilk yarısında 2.000 TL'nin üzerinde rakamların görüleceği tahminlerinde bulunuyor. İslam Memiş altın yatırımcılarına iyi haberlerini bu açıklaması ile veriyor.

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