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Ekonomi Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 954 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:08:00 -
Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 779 milyon 498 bin 835,05 lira, işlem miktarı ise 5.029,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 818 milyon 293 bin 821,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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