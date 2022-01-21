Altının kilogramı 792 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 788 bin 600 lira, en yüksek 793 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 792 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 268 milyon 103 bin 138,91 lira, işlem miktarı ise 338,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 276 milyon 903 bin 456,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Türkiye Vakıflar Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: