Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 779 bin lira, en yüksek ise 795 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,01 düşerek 779 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 477 milyon 618 bin 435,70 lira, işlem miktarı ise 606,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 498 milyon 781 bin 841,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: