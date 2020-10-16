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Ekonomi Altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:37:20 -
Altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 150 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 143 milyon 863 bin 731,36 lira, işlem miktarı ise 2.389,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 153 milyon 45 bin 450,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 484.300,001.844,00
En Düşük 483.150,001.890,00
En Yüksek488.000,001.909,20
Kapanış486.600,001.908,05
Ağırlıklı Ortalama 486.232,961.907,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.143.863.731,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.389,12
Toplam İşlem Adedi61


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