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Ekonomi Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:15:04 -
Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 469 bin 250 lira, en yüksek 475 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 961 bin 786,56 lira, işlem miktarı ise 600,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 932 bin 923,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 473.200,001.964,00
En Düşük 469.250,001.910,00
En Yüksek475.450,001.947,00
Kapanış472.000,001.946,90
Ağırlıklı Ortalama 471.312,511.940,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)281.961.786,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)600,48
Toplam İşlem Adedi45


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