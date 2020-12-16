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Ekonomi Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:54:52 -
Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 190 bin 999,40 lira, işlem miktarı ise 514,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 215 bin 397,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.846,60
En Düşük 463.700,001.855,00
En Yüksek468.400,001.864,50
Kapanış467.700,001.864,50
Ağırlıklı Ortalama 466.737,861.859,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)240.190.999,40
Toplam İşlem Miktarı (Kg)514,27
Toplam İşlem Adedi27
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