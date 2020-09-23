  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:39:45 -
Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 429 milyon 656 bin 153,72 lira, işlem miktarı ise 5.303,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 438 milyon 870 bin 503,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 470.300,001.906,00
En Düşük 457.000,001.878,10
En Yüksek472.000,001.916,50
Kapanış466.000,001.884,30
Ağırlıklı Ortalama 463.045,021.887,03
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.429.656.153,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.303,58
Toplam İşlem Adedi140

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı