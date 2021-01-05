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Ekonomi Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:07:59 -
Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 454.000,001.932,10
En Düşük 459.000,001.930,00
En Yüksek463.000,001.946,25
Kapanış463.000,001.942,55
Ağırlıklı Ortalama 459.749,531.940,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.059.879.745,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.700,34
Toplam İşlem Adedi64
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