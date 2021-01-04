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Ekonomi Altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:05:02 -
Altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 6 milyon 696 bin 627,04 lira, işlem miktarı ise 2.195,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 26 milyon 526 bin 837,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 452.300,001.892,90
En Düşük 453.700,001.915,00
En Yüksek458.800,001.935,00
Kapanış454.000,001.932,10
Ağırlıklı Ortalama 455.565,571.927,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.006.696.627,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.195,63
Toplam İşlem Adedi45
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