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Ekonomi Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:57:34 -
Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin lirayı, en yüksek ise 452 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 445 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 471 milyon 534 bin 159,16 lira, işlem miktarı ise 7.719,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 475 milyon 79 bin 221,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 451.000,001.875,00
En Düşük 442.000,001.865,00
En Yüksek452.500,001.888,35
Kapanış445.500,001.879,50
Ağırlıklı Ortalama 445.828,221.878,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.471.534.159,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)7.719,20
Toplam İşlem Adedi82
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