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Ekonomi Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:58:30 -
Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 715 bin 564,96 lira, işlem miktarı ise 4.700,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 70 bin 697,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 455.150,001.808,00
En Düşük 438.000,001.758,00
En Yüksek453.500,001.788,75
Kapanış438.000,001.758,00
Ağırlıklı Ortalama 442.165,561.770,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.083.715.564,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.700,26
Toplam İşlem Adedi97
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