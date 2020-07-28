İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 425 bin lira, en yüksek 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 361 bin 312,23 lira, işlem miktarı ise 5.100,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 179 milyon 495 bin 775,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: