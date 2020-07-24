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Ekonomi

Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:39:15 -
Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 413.000,001.881,60
En Düşük 412.580,001.873,65
En Yüksek418.400,001.895,80
Kapanış418.000,001.895,80
Ağırlıklı Ortalama 416.985,461.891,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.054.754.044,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.553,49
Toplam İşlem Adedi76

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