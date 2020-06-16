  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:53:49 -
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 376.200,001.713,00
En Düşük 376.000,001.725,70
En Yüksek381.300,001.732,70
Kapanış380.000,001.730,15
Ağırlıklı Ortalama 378.750,431.728,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)571.920.905,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.520,76
Toplam İşlem Adedi42

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı