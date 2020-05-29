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Ekonomi

Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:03:10 -
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 377.950,001.725,00
En Düşük 376.430,001.721,30
En Yüksek380.000,001.733,60
Kapanış379.500,001.733,15
Ağırlıklı Ortalama 378.560,331.724,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)253.808.545
Toplam İşlem Miktarı (Kg)674,13
Toplam İşlem Adedi45

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