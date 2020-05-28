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Ekonomi

Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:49:53 -
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 369 bin 506 lira, en yüksek 377 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 377 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 604 milyon 875 bin 157,52 lira, işlem miktarı ise 1.641,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 614 milyon 278 bin 100,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 372.100,001.707,00
En Düşük 369.506,001.695,10
En Yüksek377.950,001.726,00
Kapanış377.950,001.725,00
Ağırlıklı Ortalama 375.449,831.720,10
Toplam İşlem Hacmi (TL)604.875.157,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.641,84
Toplam İşlem Adedi38

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