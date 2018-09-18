Altının kilogramı 247 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 242 bin 300, en yüksek ise 247 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 yükselişle 247 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 135 milyon 380 bin 465,15 lira, işlem miktarı ise 561 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 140 milyon 686 bin 58,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Flaş Döviz ve Altın, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: