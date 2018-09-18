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Altının kilogramı 247 bin 500 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 247 bin 500 liraya çıktı.

18 Eylül 2018 Salı 17:35
Altının kilogramı 247 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 242 bin 300, en yüksek ise 247 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 yükselişle 247 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 135 milyon 380 bin 465,15 lira, işlem miktarı ise 561 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 140 milyon 686 bin 58,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Flaş Döviz ve Altın, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış240.500,001.197,50
En Düşük242.300,001.197,00
En Yüksek247.500,001.201,50
Kapanış247.500,001.201,50
Ağırlıklı Ortalama242.924,171.198,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)135.380.465,15 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)561 
Toplam İşlem Adedi21
Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:35
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP
  4. ekonomi
  5. piyasalar

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