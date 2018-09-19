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Altının kilogramı 243 bin 250 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 243 bin 250 liraya geriledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:42
Altının kilogramı 243 bin 250 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 242 bin 900, en yüksek ise 245 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 düşüşle 243 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 250 bin 993,64 lira, işlem miktarı ise 315 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 112 bin 853,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz ile Kıymetli Maden ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış247.500,001.201,50
En Düşük242.900,001.201,50
En Yüksek245.750,001.203,00
Kapanış243.250,001.203,00
Ağırlıklı Ortalama243.997,441.202,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)77.250.993,64 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)315,11
Toplam İşlem Adedi21
Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:42
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP
  4. ekonomi
  5. piyasalar

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