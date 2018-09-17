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Altının kilogramı 240 bin 500 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 240 bin 500 liraya çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:17
Altının kilogramı 240 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 239 bin 800, en yüksek ise 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 240 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 230 milyon 438 bin 382 lira, işlem miktarı ise 983 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 235 milyon 748 bin 13,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye İşBankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış235.800,001.205,00
En Düşük239.800,001.195,75
En Yüksek241.500,001.202,00
Kapanış240.500,001.197,50
Ağırlıklı Ortalama240.632,631.196,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)230.438.382 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)982,94 
Toplam İşlem Adedi40
Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:17
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