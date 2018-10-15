Altının kilogramı 229 bin 100 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 829,50, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 229 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 130 milyon 912 bin 280,91 lira, işlem miktarı ise 564 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 762 bin 442,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: