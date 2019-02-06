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Altının kilogramı 220 bin 400 liraya yükseldi

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Altının kilogramı 220 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 220 bin 400 lirayı, en yüksek 220 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 220 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 43 milyon 432 bin 142,06 lira, işlem miktarı ise 197,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 44 milyon 696 bin 126,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış219.500,001.314,00
En Düşük 220.400,001.313,20
En Yüksek220.900,001.315,80
Kapanış220.400,001.314,10
Ağırlıklı Ortalama 220.462,501.313,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)43.432.142,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)197,8
Toplam İşlem Adedi12

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
  1. Altının Kilogramı

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