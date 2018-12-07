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Altının kilogramı 212 bin 500 liraya geriledi

07 Aralık 2018 Cuma 16:53
Altının kilogramı 212 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 212 bin 500 liradan, en yüksek 212 bin 800 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 212 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 68 milyon 181 bin 349,47 lira, işlem miktarı ise 319,1 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 68 milyon 330 bin 940,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış213.100,001.236,75
En Düşük 212.500,001.238,00
En Yüksek212.800,001.241,80
Kapanış212.500,001.241,80
Ağırlıklı Ortalama 212.740,001.240,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)68.181.349,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)319,08025
Toplam İşlem Adedi12

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:53
  1. Altının Kilogramı

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