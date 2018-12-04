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Altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi

04 Aralık 2018 Salı 16:40
Altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 208 bin 600 liradan, en yüksek 212 bin 100 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 3,76 yükselişle 212 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 130 bin 553,32 lira, işlem miktarı ise 373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 77 milyon 430 bin 807,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış204.400,001.229,50
En Düşük 208.600,00211,30
En Yüksek212.100,00211,30
Kapanış212.100,00211,30
Ağırlıklı Ortalama 209.070,00211,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)77.130.553,32
Toplam İşlem Miktarı (Kg)372,77999
Toplam İşlem Adedi25

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:40
  1. Altının Kilogramı

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