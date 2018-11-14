Altının kilogramı 211 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 211 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 239 milyon 839 bin 760,38 lira, işlem miktarı ise 1.133 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 405 bin 675,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: