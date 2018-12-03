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Altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:46
Altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 204 bin 100 liradan, en yüksek 204 bin 400 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 204 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 106 milyon 550 bin 222,64 lira, işlem miktarı ise 521,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 113 milyon 699 bin 474,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Ticareti, Hakan Altın ve Döviz Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış203.700,001.223,70
En Düşük 204.100,001.227,50
En Yüksek204.400,001.231,00
Kapanış204.400,001.229,50
Ağırlıklı Ortalama 204.109,681.229,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)106.550.222,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg)521,78744
Toplam İşlem Adedi17

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:46
  1. Altının Kilogramı

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