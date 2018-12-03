İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 204 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 204 bin 100 liradan, en yüksek 204 bin 400 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 204 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 106 milyon 550 bin 222,64 lira, işlem miktarı ise 521,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 113 milyon 699 bin 474,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Ticareti, Hakan Altın ve Döviz Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: