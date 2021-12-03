Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 777 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 767 bin 900 lira, en yüksek ise 787 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 artışla 777 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 156 milyon 104 bin 683,77 lira, işlem miktarı ise 1.512,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 156 milyon 688 bin 583,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: