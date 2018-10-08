Altının kilogram fiyatında düşüş!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 236 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 235 bin 800, en yüksek ise 237 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,92 düşüşle 236 bin liradan tamamladı.

İşlem miktarı 535 kilogram

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 326 bin 723,85 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 535 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 335 bin 852,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Merkez Döviz ve Kıy. Mad., Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.