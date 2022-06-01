Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 960 bin lira, en yüksek 975 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 975 bin 500 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 444 milyon 756 bin 935,48 lira, işlem miktarı ise 1.497,24 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 451 milyon 495 bin 569,37 lira düzeyinde gerçekleşti.