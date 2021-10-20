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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 533 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:53:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 532 bin 730 lira, en yüksek ise 533 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 533 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 735 milyon 499 bin 125,83 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 736 milyon 579 bin 533,52 lira oldu.

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