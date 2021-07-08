  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin: Günlerdir susuz kalan köylülerin sorunu çözüme kavuşmalı
İsrail’den 190 keredir aynı kalleşlik!
Birlikte istifa ettiler! CHP'li ilçe yönetimi düştü!
Tayvan’da 1 günde 15 deprem yaşandı
Ekonomi Altının ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi gördü
Ekonomi

Altının ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi gördü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasından sonra 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 832 lira, cumhuriyet altını da 3.391 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:46:00 -
Altının ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi gördü

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşırken, saat 11.30 itibarıyla 507 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 832 lira, cumhuriyet altını da 3.391 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.812 dolardan alıcı buluyor.

ONS Altında 1.810 dolar direnç konumda

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay