Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, bu kez çok önemli uyarılar yaptı.

Haluk Özdil, altının ya da dövizin yükselmesine sevinilmemesi gerektiğini ifade etti.

Asıl yatırımın tohuma, tarıma yapılması gerektiğini söyleyen Özdil, "Dikkat! Yapay kıtlık geliyor. Küresel anlamda geliyor. Tohumlar, dünyayı yöneten dört şirketin elinde şu an. Her geçen gün marketlerde fiyatlar artıyor. Yağmur ve kar yağmadığı sürece fiyat artışları devam edecek. Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Bunu önlemenin yolları var. Altının ne kadar arttığı önemli değil. Yani tedarik zinciri bozulursa sıkıntı. Altından daha önemli olan tarımdır" ifadelerini kullandı.