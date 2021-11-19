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Ekonomi Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini! Bomba tarihi verdi
Ekonomi

Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini! Bomba tarihi verdi

Geçtiğimiz haftalarda 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyerek tahminini 1,5 ay önceden tutturan yazar Haluk Özdil'den yeni tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 14:27:00 - 2021-11-19 14:28:46
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini! Bomba tarihi verdi

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, yeni uyarılarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, 'Altın ne zaman 800 lira olacak?' başlıklı videosunda önemli tarihleri işaret etti.

Haluk Özdil, gram altının 800 lira olacağına işaret ederek yaptığı açıklamada, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı. Kuyumcular altın almıyor, fiyatlar dülecek gibisinden. Bu haberler biraz bilinçli gibi duruyor. FED, 12-13 Aralık, varlık alımlarını stabil tutabilir. Emlak balonu artık şişti. Altına kayışın yükseleceğini düşünüyorum. Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.

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