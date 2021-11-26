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Ekonomi Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil uyardı: Asıl yatırımı oraya yapın
Ekonomi

Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil uyardı: Asıl yatırımı oraya yapın

Geçtiğimiz haftalarda 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyerek tahminini 1,5 ay önceden tutturan Haluk Özdil, asıl yatırımın tohuma ve tarıma yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:04:00 - 2021-11-26 17:10:53
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil uyardı: Asıl yatırımı oraya yapın

Kasım ayının başında yaptığı konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahminini tutturan stratejist yazar Haluk Özdil, önemli uyarılarda bulundu.

Altının ya da dövizin yükselmesine sevinilmemesi gerektiğini ifade eden ve asıl yatırımın tohuma, tarıma yapılması gerektiğini söyleyen Özdil, "Dikkat! Yapay kıtlık geliyor." dedi. Özdil şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel anlamda geliyor. Tohumlar, dünyayı yöneten dört şirketin elinde şu an. Her geçen gün marketlerde fiyatlar artıyor. Yağmur ve kar yağmadığı sürece fiyat artışları devam edecek.

Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Bunu önlemenin yolları var. Altının ne kadar arttığı önemli değil. Yani tedarik zinciri bozulursa sıkıntı. Altından daha önemli olan tarımdır"

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