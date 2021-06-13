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Ekonomi Altını yatırımcıları dikkat! 'Eninde sonunda bu olacak' iddiası
Ekonomi

Altını yatırımcıları dikkat! 'Eninde sonunda bu olacak' iddiası

Kıdemli piyasa analisti Edward Moya, tarih vererek altın fiyatlarının 2.000 dolara ulaşacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:11:00 -
Altını yatırımcıları dikkat! 'Eninde sonunda bu olacak' iddiası

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarının eninde sonunda 1.950 dolara ulaşacağını ve bir noktada 2.000 dolara ulaşacağını iddia etti. Kıdemli piyasa analisti, bu dev seviyeler için yaz aylarına işaret etti.

Bütün gözler, Çarşamba günü yapılması planlanan kilit faiz oranı duyurusu ile önümüzdeki hafta Federal Rezerv toplantısında olacak. Moya, konu ile ilgili açıklamasında “FED, beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarına rağmen ilerlemeye yönelik destekleyici olmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki hafta, biraz daha az güvercin bir merkez bankasına sahip olacağız ve konvansiyonel tartışmaların başlangıcı olacak” diye konuştu.

Moya, bu kısa vadeli görünümün bu hafta altın fiyatları üzerinde de ağırlık oluşturduğunu ve yatırımcılara kısa vadede satış yapmak için bir neden verdiğini ifade etti. Moya ayrıca, FED’in para politikasını sıkılaştıran son merkez bankalarından biri olacağını ve bunun altının bu yaz ONS başına 1.950 dolar seviyesini aşmaya çalışması için yeterli alan sağlayacağını iddia etti.

Edward Moya, "Şu anda altın piyasası durmuş durumda. Ancak yazın daha derinlerinde sarı metal fiyatları hareket edecek. Herkes 1.950 dolara bakıyor. Bu, altını olmayan yatırımcıları geri dönmek için heyecanlandıracak. Sonunda, altın fiyatı eninde sonunda 1.950 dolara ulaşacak ve bir noktada 2.000 dolara ulaşacak." iddialarında bulundu.

"Önümüzdeki birkaç ay dalgalı olacak"

Moya, altın alıcılarının 1.870 dolar seviyesinde ortaya çıktığını belirtti fakat önümüzdeki birkaç ayın altın için dalgalı olacağı konusunda ikaz etti.

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