Altını seçim öncesi bozdurmayan pişman! Kuyumcudan altın alacaklar işte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün 1258 liradan açılan gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1245 liradan günü tamamladı. Para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılaması nedeniyle dalgalı bir grafikte ilerleyen altının onsu 1965 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri öncesi Kapalı Çarşı'da gram altın satış fiyatı 1500 TL'ye yaklaşmıştı. Ancak seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla makas daralırken bir yandan da ons altında da düşüşler geldi. Hafta kapanırken yurt içi piyasada altının gram satış fiyatı 1250 TL'ye kadar düştü. Yatırımcılarsa düşüşün arkasındaki nedeni merak ediyor. İşte cevabı...

Ons altın, 1.960 dolar civarına kadar geriledi ve ABD borç limiti müzakerelerine ilişkin artan iyimserlik ve Fed'den gelen şahin sinyallerin baskı oluşturmasıyla son düşüşünü yüzde 2'lik kayıp noktasına getirdi.

Altının ons fiyatı iki hafta önce ons başına 2.085 dolarlık rekor seviyeleri test ettikten sonra 120 doların üzerinde düşüş yaptı. Yılbaşından bu yana, altın hala yüzde 7 civarında kazançta.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA 2 NEDEN VAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy, ABD'nin temerrüde düşmesinin önleneceğinden emin olduklarını belirtirken, McCarthy ABD borç tavanını yükseltmek için potansiyel bir anlaşmanın önümüzdeki hafta en kısa sürede yapılabileceğini öne sürdü.

Para politikası cephesinde, iki Fed yetkilisi ABD enflasyonunun merkez bankasının faiz artırımlarını duraklatmasına izin verecek kadar hızlı soğumaya benzemediğini söyledi.

FED YETKİLİLERİNDEN ŞAHİN MESAJLAR

Louis Fed Başkanı James Bullard Financial Times'a verdiği demeçte, ABD'de enflasyonun Fed'in duraklama düğmesine basmasına yetecek kadar hızlı soğumadığını söyledi.

Bullard, "Enflasyonun düşmesini bekliyorum, ancak istediğimden daha yavaş oldu ve enflasyonu gerçekten kontrol altına aldığımızdan emin olmak için oranları biraz daha yükselterek bir miktar sigorta yaptırmayı gerektirebilir. Asıl riskimiz, enflasyonun 1970'lerde olduğu gibi düşmemesi, hatta tersine dönmesi ve yükselmesi." diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da Fed'in duraklaması için çok erken olduğunu söyledi.

Logan, "Son 10 FOMC toplantısının her birinde federal fon oranı için hedef aralığı yükselttikten sonra biraz ilerleme kaydettik. Önümüzdeki haftalardaki veriler, bir toplantıyı atlamanın uygun olduğunu henüz gösterebilir. Ancak bugün itibariyle, henüz o noktada değiliz." dedi.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram Altın bugün 1251 liradan alınırken, 1254 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023 BUGÜN SON DAKİKA?

Çeyrek altın bugün 2.027 liradan alınıyor, 2.059 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.270 liradan alınırken, 8.414 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1965 liradan alınıyor, 1965 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8272 liradan alınıyor, 8413 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4.054 liradan alınıyor, 4.124 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8.083 TL'den alınırken 8.215 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1138 liradan alınıyor, 1176 liradan satılıyor.

PİYASALAR POWELL’IN KONUŞMASINI BEKLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ev sahipliği yaptığı Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda "Para Politikası Üzerine Perspektifler" paneline katılacak. Powell’ın saat 18.00 civarında konuşma yapması bekleniyor.

KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuyumcular pazar hariç olmak üzere haftanın altı günü hizmet verir.

Genellikle sabah 09.00 gibi açılır ve 20.00 gibi kapanır.

Ancak çalışma saatleri farklılık gösterebilir.