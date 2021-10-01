Altını olanları dünyaca ünlü analist uyardı! Aman dikkat: Son 45 yılda hep aynısı oldu

Junior Mining Trader analisti Burgess, son 45 yılda altın fiyatlarının en iyi performans gösterdiği ayların eylül, kasım ve ocak; ekim ve mart aylarının ise altında en sert satışların yaşandığı dönemler olduğunu söyledi.



Altın fiyatları ekim ayına zayıf bir başlangıç yapıyor. Fed’in daha sıkı bir para politikasına doğru yol alması ve bunun ABD’de getirileri yukarı taşıması değerli metaller açısından oldukça zorlu bir tablo yaratıyor. Uzmanlara göre altın yılın son çeyreğinde 1.700 ve 2.000 dolar aralığında kalmak için büyük bir çaba harcayacak. Ancak Junior Mining Trader analisti Luke Burgess, ekim aylarının geleneksel olarak altın fiyatlarının yıl içinde en zayıf performans gösterdiği dönemlerden olduğunu söylüyor. Burgess, ‘altın piyasasındaki doğal döngülerle’ ilgili makalesinde, sarı metalde uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli döngüler yaşandığını belirtiyor. En iyi bilinen altın döngüsünün ise sekiz yıllık döngü olduğunu söylüyor. Altın fiyatlarının son 50 yılı boyunca her sekiz yılda bir dibe vurduğunu belirten analist, 1976, 1984, 1993, 2001, 2008 ve 2016’da dibe vuran fiyatların 2024’te yeniden dip yapmasının beklenebileceğini ifade ediyor. Kısa vadede ise altının en iyi performans gösterdiği ayların takip edilebileceğini belirtiyor analist. “Son 45 yılda altın fiyatlarının en iyi performans gösterdiği aylar olarak eylül, kasım ve ocak oldu.” diyen analist, ekim ve mart aylarının ise altında en sert satışların yaşandığı dönem olduğunu söylüyor. Bu nedenle ekim ve mart aylarının aslında alım için doğru zaman olduğunu savunuyor.

Kırmızı çizgi 1720 dolar

Güçlenen dolarla dalgalanan altın 1.730 dolar/onsun altına sarktı. Fed'in Kasım 2-3 tarihli toplantısına kadar devam edeceği görülürken, satış baskının artması halinde 1.725 ve 1.710 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek. Altının 1.700 doların altına inmeden önce son savunma hattı 1.720 dolar olarak gösteriliyor. Buranın kırılması halinde önce 1.692 dolar, ardından Haziran 2020’nin en düşük seviyesi 1.670 dolar test edilebilir. Commerzbank analistleri, bundan sonra ise 1.600 doların hedeflenebileceği uyarısı yapıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1.760 doların altında olunması altında aşağı yönlü risk yaratan bir unsur olarak görülüyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1.740 ve 1.750 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. 1.760 dolardan önce anlamlı bir yükseliş ihtimali görülmüyor.