Altını olanlara eski diplomattan şoke eden uyarı: Sınırlama geliyor! Sakın yapmayın
BM diplomatı ve küresel risk uzmanı Hüseyin Çiloğlu, elinde altını olanların tutması gerektiğini ve yakın zamanda bu değerli metale ulaşmanın zorlaşacağını ifade etti.
BM diplomatı ve küresel risk uzmanı Hüseyin Çiloğlu 2022’nin belirsizlikler yılı olacağını söyledi. Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuşan Hüseyin Çiloğlu altın alımının yakın zamanda sınırlandırılacağını iddia etti. Çiloğlu’na göre dünya bir yoksunluk çağına giriyor.
İşte Hüseyin Çiloğlu'nun o açıklamaları:
Dünya yoksulluk çağına giriyor. İnsanların karşılayabilecekleri riskleri almalı. Değerli metaller yanınızda olsun. Gümüş, gram gram altın alabilir insanlar. Bir süre sonra altına ulaşmak zorlaşacak. Dünya enflasyonist noktaya gidiyor. Altın almanız imkansız hale gelecek. Belirli bir oranda altın almanız istenecek. Sınırlama getirilecek.
Altın son durum
Altının ONS fiyatı 1840 dolardan işlem görürken gram altın tarafı ise 793 lira seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert hareketlerin yaşanacağı düşünülüyor.